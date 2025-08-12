1-й корпус Нацгвардії «Азов» зайняв визначену смугу оборони на Покровському напрямку

Обстановка на Покровському напрямку залишається складною та динамічною. Кілька днів тому визначену смугу оборони на напрямку зайняв 1-й корпус Національної гвардії України «Азов». Про це військові повідомили у вівторок, 12 серпня.

Декілька днів тому 1-й корпус Національної гвардії України «Азов» зайняв визначену смугу оборони на Покровському напрямку. Наразі противник, намагаючись просуватися на напрямку, зазнає значних втрат у живій силі та техніці.



«Підрозділами корпусу сплановані та вжиті заходи щодо блокування сил противника у визначеному районі. Про результати буде повідомлено пізніше», – додають у дописі.

За даними Генштабу, минулої доби, 11 серпня, на Покровському напрямку захисники зупинили 48 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Полтавка, Попів Яр, Маяк, Дорожнє, Никанорівка, Кучерів Яр, Нове Шахове, Володимирівка, Новоекономічне, Сухецьке, Родинське, Промінь, Удачне, Лисівка, Звірове, Горіхове, Дачне.

Карта Генштабу, ситуація на Покровському напрямку станом на 11 серпня

Аналітичний проєкт DeepState 11 серпня заявляв, що російським військам вдалося просунутися поблизу міста Добропілля на Донеччині. За їхніми даними, ворожа армія змогла підійти до населених пунктів Кучерів Яр, Золотий Колодязь та Веселе, що на північному сході від Добропілля. Також проєкт зазначив, що росіяни просунулися в напрямку траси Добропілля – Краматорськ.