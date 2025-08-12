Військові 225-го окремого штурмового полку відтіснили російських загарбників

Українські військові зачистили від російських військових ще два села у Сумській області – Степне та Новокостянтинівку. Про це у понеділок, 11 серпня, повідомив Генштаб ЗСУ.

Українські захисники, а саме військові 225-го окремого штурмового полку, витіснили російських загарбників за межі державного кордону. Відтак бійці зачистили Степне та Новокостянтинівку (колишнє Перше Травня) у Сумській області.

У Генштабі додають, що протягом 11 серпня на Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 13 атак російських загарбників. Ворог завдав вісім авіаційних ударів, скинувши 16 керованих бомб, здійснив 287 обстрілів, зокрема 24 – із реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, 10 серпня повідомили, що Сили оборони України деокупували та повністю зачистили від російських солдатів село Безсалівка на Сумщині, розташоване на кордоні з Росією.

Тоді як 11 серпня бійці Головного управління розвідки показали, як вони завдають нищівних ударів по логістиці російських окупантів на Сумщині, блокуючи будь-які спроби ворога поповнити запаси.