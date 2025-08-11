Розвідники контролюють простір, знищуючи все російське на землі та на небі

Бійці Головного управління розвідки завдають нищівних ударів по логістиці російських окупантів на Сумщині, блокуючи будь-які спроби ворога поповнити запаси. Відео бойової роботи ГУР опублікувало у понеділок, 11 серпня.

У дописі зазначають, що удари по логістиці росіян на Сумщині завдає зведений загін фахівців із безпілотних систем, до якого входять бійці «Кракена», Міжнародного легіону та управління активних дій ГУР. Основне завдання підрозділу – відрізати окупантів від постачання боєприпасів, пального, продовольства та інших ресурсів.

Наголошують, що воєнні розвідники контролюють простір, знищуючи все російське на землі та на небі.

«Підтримка нашої піхоти на передових бойових позиціях – ключовий пріоритет. Тим часом московити на ділянці фронту, де працюють майстри безпілотних систем ГУР, вже виють один одному від безпорадності – кожен порух означає смертний вирок», – додають у повідомленні.

Нагадаємо, 10 серпня повідомили, що Сили оборони України деокупували та повністю зачистили від російських солдатів село Безсалівка на Сумщині, розташоване на кордоні з Росією.