За звільнення села відповідали підрозділи 33-го ОШП та 24-го ОШБ

Сили оборони України деокупували та повністю зачистили від російських солдатів село Безсалівка на Сумщині, розташоване на кордоні з Росією. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ у неділю, 10 серпня.

Село Безсалівка у Білопільській громаді на Сумщині розташоване за 300 м від українсько-російського кордону. За даними Генштабу, населений пункт повністю зачистили від окупантів.

«В операції були задіяні підрозділи 33-го окремого штурмового полку та 24-го окремого штурмового батальйону. Під час бойових дій українські воїни ліквідували 18 російських загарбників», – повідомили у пресслужбі Генштабу.

Зазначимо, російське міністерство оборони на початку липня 2025 року заявило про «звільнення» Безсалівки. Тоді у пресслужбі Генштабу ситуацію не коментували.

Нагадаємо, наприкінці липня 225-й окремий штурмовий полк ЗСУ, які відзначився успішними операціями у Курській області, закінчив зачистку та закріплення в населеному пункті Кіндратівка на Сумщині. До того один з підрозділів полку звільнив Андріївку.