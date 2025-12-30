Майже тонну дизелю та 800 літрів бензину вилучили під час обшуків

Командир однієї з військових частин, яка дислокується на Донеччині, спільно з підлеглим привласнив понад 17 тонн пального. Викрадене пальне зловмисники вивозили на територію Запорізької області. Державне бюро розслідувань повідомило військовим про підозру за крадіжку майна під час воєнного стану.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що організував оборудку командир військової частини. До неї він залучив давнього товариша – свого підлеглого. Про це повідомили в ДБР у вівторок, 30 грудня. Вони протягом травня – жовтня 2025 року майже кожні 10 днів списували дизель та бензин. З тією ж регулярністю вони подавали від військової частини заявки на отримання паливно-мастильних матеріалів для забезпечення виконання бойових завдань.

Викрадене пальне вивозили на територію Запорізької області. Впродовж кількох місяців військові привласнили, за попередніми даними, понад 17 тонн дизелю та бензину.

Зловили командира та його підлеглого під час чергового розвантаження «списаного» пального. Під час обшуків правоохоронці вилучили службову документацію, 980 літрів дизелю та 800 літрів бензину, відібрано експериментальні зразки паливно-мастильних матеріалів, оглянуто та вилучено інші докази протиправної діяльності.

Двом військовим повідомлено про підозру у викраденні військового майна, із зловживанням службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчинене в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Також їм обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі встановлюють загальні обсяги викраденого пального та можливих співучасників злочину.