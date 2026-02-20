Автор закликає створити закон, який унеможливить будівництво на територіях вище 1000 метрів над рівнем моря

У неділю, 15 лютого, ветеран та еколог Андрій Тупіков подав петицію. У ній він закликає президента невідкладно подати до ВРУ законопроєкт, який унеможливить суцільні рубки лісів, будівництво та розміщення інженерної інфраструктури на територіях вище 1000 метрів над рівнем моря та інших природних ділянках, що мають ключове значення для збереження біорізноманіття. Документ досі не оприлюднено на сайті Офісу президента.

«Вкрай необхідно створити нові та розширити вже наявні природоохоронні території в Карпатах, зокрема заказників “Вільний Свидовець”, “Полонина Гостра”, “Полонина Красна”, “Полонина Апецька”, “Полонина Бичків”, “Лютянська Голиця”, “Верховинський Вододільний хребет”, національних природних парків “Величні Карпати”, “Верховинський”. Клопотання про це вже давно було подано до профільного міністерства», – розповів ветеран про петицію у коментарі «Голці».

За словами Андрія Тупікова, модерація електронних петицій має тривати не більше двох робочих днів, однак станом на 16:00 20 лютого петицію досі не оприлюднили на сайті Офісу президента.

Нагадаємо, 13 лютого, Мінекономіки надало позитивний висновок щодо проєкту будівництва ВЕС на території полонини Руна в Закарпатській області. Сталося це, незважаючи на понад пів тисячі звернень від громадськості та природоохоронних організацій, які виступили проти забудови високогір’я Карпат.

Урядовці переконують, що будівництво ВЕС у високогір’ї Карпат зумовлено енергетичною необхідністю, оскільки після російських атак Україна втратила частину електрогенеруючих потужностей.