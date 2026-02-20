Замість аварійного будинку на вул. Поповича, 6 планували збудувати п’ятиповерхівку

Верховний Суд скасував ухвалу Львівської міської ради про затвердження детального плану території в районі вул. Мартовича, Григоровича та Дудаєва, що передбачає будівництво 5-поверхівки на місці аварійного двоповерхового будинку XIX ст. на вул. Поповича.

За зверненням ОСББ «Грушевський», у 2018 році виконавчий комітет дозволив розробити детальний план території у районі вул. Мартовича, Григоровича та Дудаєва. Він передбачав будівництво 5-поверхового житлового будинку на місці двоповерхової аварійної будівлі XIX ст. на вул. Поповича. Під час громадських слухань у 2019 році мешканці району виступили проти цього ДПТ.

У 2020 році депутати цей детальний план таки затвердили, однак міський голова ухвалу ветував і з зауваженнями направив на повторний розгляд. У лютому 2021 року депутати знову погодили ДПТ. Прокуратура вирішила оскаржити цю ухвалу ЛМР у суді, адже зміна поверховості будинку на вул. Поповича, 6 суперечить генеральному плану Львова.

У суді представник міськради повідомив, що будинок №6 на вул. Поповича збудували у 60-70-ті роки ХІХ ст. і його стан незадовільний. Крім цього, частина будинку розташована в межах червоних ліній, а нова забудова має стати логічним композиційним завершенням забудови вулиці. Проведені в межах розгляду справи експертизи підтвердили, що будинок на вул. Поповича, 6 перебуває в аварійному стані і його потрібно демонтувати.

Спершу Львівський окружний адміністративний суд, а згодом апеляційний не виявили порушень при затвердженні ухвали про затвердження ДПТ, а також підстав для її скасування.

Однак прокуратура оскаржила ці рішення в касації. У лютому 2026 року Верховний Суд скасував рішення першої та апеляційної інстанцій і визнав протиправною та нечинною ухвалу ЛМР про затвердження детального плану. Ця постанова остаточна і оскаржити її не можна.

За даними аналітичної системи YouControl, ОСББ «Грушевський» зареєстрували у 2013 році. Його засновниками вказані львів’яни Лілія Князевич, Микола Князевич, Степанія Марчак та Георгій Пушинський. До 2018 року серед засновників ОСББ був депутат ЛМР від «Європейської солідарності», відомий львівський забудовник Назарій Бербека, однак пізніше він продав усе майно в межах ДПТ.

До 2017 року засновником ОСББ «Грушевський» був Ігор Скробацький, співзасновник ресторанів «Голодний Микола» та «Кумпель». Він відомий руйнуванням вілли на вул. Свєнціцького.