5-поверховий будинок на вул. Поповича планують збудувати на місці аварійної двоповерхової будівлі

Восьмий апеляційний адміністративний суд відмовився скасувати ухвалу Львівської міської ради про затвердження детального плану території в районі вул. Мартовича, Григоровича та Дудаєва, що передбачає будівництво 5-поверхівки на місці аварійного двоповерхового будинку XIX ст. на вул. Поповича.

У 2018 році, за зверненням ОСББ «Грушевський», виконавчий комітет дозволив розробити детальний план території у районі вул. Мартовича, Григоровича та Дудаєва. У 2019 році провели громадські слухання, під час яких присутні мешканці вирішили не затверджувати цей ДПТ і врахувати, що будинок на вул. Поповича, 6 розташований у межах історичного ареалу.

У 2020 році депутати цей детальний план таки затвердили, однак міський голова відповідну ухвалу ветував і з зауваженнями направив на повторний розгляд. У лютому 2021 року депутати знову погодили ДПТ, що передбачав будівництво 5-поверхового житлового будинку на місці двоповерхової аварійної будівлі XIX ст. на вул. Поповича.

Прокуратура вирішила оскаржити цю ухвалу ЛМР у суді, адже зміна поверховості будинку на вул. Поповича, 6 суперечить генеральному плану Львова.

У суді представник міськради повідомив, що будинок №6 на вул. Поповича збудували у 60-70-ті роки ХІХ ст. і його стан незадовільний. Крім цього, частина будинку розташована в межах червоних ліній, а нова забудова має стати логічним композиційним завершенням забудови вулиці.

Проведені в межах розгляду справи експертизи підтвердили, що будинок на вул. Поповича, 6 перебуває в аварійному стані і його потрібно демонтувати. Суд також не виявив порушень при затвердженні ухвали про затвердження ДПТ і не знайшов підстав для її скасування.

Враховуючи обставини справи, у вересні 2024 року Львівський окружний адміністративний суд у задоволенні позову прокуратури відмовив. 30 січня Восьмий апеляційний адміністративний суд підтвердив це рішення. Цю постанову ще можна оскаржити в касації.

За даними аналітичної системи YouControl, ОСББ «Грушевський» зареєстрували у 2013 році. Його засновниками вказані львів’яни Лілія Князевич, Микола Князевич, Степанія Марчак та Георгій Пушинський. До 2018 року серед засновників ОСББ був депутат ЛМР від «Європейської солідарності», відомий львівський забудовник Назарій Бербека, однак пізніше він продав усе майно в межах ДПТ.

До 2017 року засновником ОСББ «Грушевський» був Ігор Скробацький, співзасновник ресторанів «Голодний Микола» та «Кумпель». Він відомий руйнуванням вілли на вул. Свєнціцького.