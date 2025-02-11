Новий житловий комплекс розташують позаду будівлі податкової на вул. Козельницькій, 4

Між львівському податковою та студмістечком Українського католицького університету збудують житловий комплекс та прокладуть пішохідний бульвар. Відповідні містобудівні умови та обмеження представили на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради у вівторок, 11 лютого.

Йдеться про забудову ділянки площею 0,8 га на вул. Козельницькій, 4, фактично позаду будівлі податкової. На цій території розташований Інститут регіональних досліджень імені Долішнього Національної академії наук, а земля під інститутом перебуває в державній власності.

Для будівництво житла на території інституту заклад уклав інвестиційний договір із компанією ТзОВ «Буд Інвест Ком-2». За словами головного архітектора Львова Антона Коломєйцева, забудовник уклав меморандум із УКУ про добросусідство. Серед іншого він передбачає вклад 2 млн грн в покращення інфраструктури в Стрийському парку.

Візуалізації AVR Development

На території інституту планують збудувати 6-поверховий житловий комплекс на 32 квартири. Біля ЖК облаштують громадський простір, який зʼєднають із територією УКУ пішохідним бульваром протяжністю 140 м. Під комплексом облаштують підземний паркінг на 58 місць.

За даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Буд Інвест Ком-2» зареєстроване у серпні 2022 року на вул. Костя Левицького. Власниками компанії через АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд “Фемілі”» та АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд “Альянс Інвест”» є мешканка Дніпра Наталія Трухіна та мешканка Сокільників Ірина Дорош. Її чоловік Володимир Дорош – тесть народного депутата Ореста Саламахи. Керівником компанії вказаний колишній депутат Львівської міськради від «Укропу» Любомир Босаневич.

Інша компанія цих же власників «Буд Інвест Ком-1» будує житловий комплекс на місці закинутих будівель Фізико-механічного інституту імені Карпенка НАН України на вул. Науковій, 5. Забудовник також має передати 5 млн грн на розвиток інфраструктури на вул. Науковій, із яких половину витратять на ремонт тротуарів на вул. Тролейбусній.

Додамо, що поруч Інститут регіональних досліджень імені Долішнього будує ще один житловий комплекс, інвестором якого є компанія «Еко-Дім».