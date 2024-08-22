Житловий комплекс складатиметься з будинків висотою 7-10 поверхів

На місці закинутих будівель Фізико-механічного інституту імені Карпенка НАН України у Львові збудують житловий комплекс. Відповідні містобудівні умови та обмеження оприлюднили на сайті Львівської міської ради.

Йдеться про забудову ділянки площею 0,65 га на вул. Наукова, 5, де розташовані колишні будівлі Фізико-механічного інституту імені Карпенка. Замовником будівництва є сам інститут, а забудовником – ТзОВ «Буд Інвест Ком-1».

Згідно з МУО, наявні на цій ділянці будівлі знесуть, а натомість збудують кількасекційний житловий комплекс на 7-10 поверхів із підземним паркінгом та громадськими приміщеннями на перших поверхах. Крім цього, згідно з гарантійним листом ТзОВ «Буд Інвест Ком-1», компанія передасть 5 млн грн на розвиток інфраструктури на вул. Науковій, із яких половину витратять на ремонт тротуарів на вул. Тролейбусній.

За даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Буд Інвест Ком-1» зареєстроване у серпні 2022 року у Львові на вул. Костя Левицького та займається будівництвом. Власниками компанії через АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд “Фемілі”» та АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд “Альянс Інвест”» є мешканка Дніпра Наталія Трухіна та мешканка Сокільників Ірина Дорош. Її чоловік Володимир Дорош – тесть народного депутата Ореста Саламахи.

Керівником компанії вказаний колишній депутат Львівської міськради від «Укропу» Любомир Босаневич.