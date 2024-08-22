Комплекс складатиметься з 9-16 поверхових будинків

На вул. Пасічній на Сихові збудують новий житловий комплекс із громадськими приміщеннями та підземним паркінгом. Відповідні містобудівні умови та обмеження представили на засіданні виконавчого комітету 20 серпня.

Йдеться про забудову ділянки площею 0,49 га на вул. Пасічній, 133, де зараз розташовані закинуті склади. У травні 2024 року Львівська міська рада передала ділянку в оренду на 10 років під будівництво багатоквартирного житла ТзОВ «Пасічна Інвест». Цій компанії належить нерухомість на цій землі.

Згідно з МУО, на вул. Пасічній, 133 планують збудувати житловий комплекс із громадськими приміщеннями та підземним паркінгом. Судячи з оприлюднених візуалізацій, висота комплексу коливатиметься від 9 до 16 поверхів.

ТзОВ «Пасічна Інвест» зареєстроване лише в лютому 2024 року. Власником компанії вказаний львівʼянин Юрій Голеневський, якому не належать інші компанії. Директором фірми є Роман Яріш – бізнес-партнер депутата Львівської міськради від «ЄС» Олексія Різника, повʼязаного із незаконним захопленням землі геріатричного пансіонату.