Триповерхове кафе збудують на місці одноповерхового будинку на вул. Стуса, 17

На початку вул. Стуса у Львові збудують триповерхове кафе з вбудованим приміщенням побутового обслуговування населення. Відповідні містобудівні умови та обмеження представили на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради у п’ятницю, 9 серпня.

Йдеться про нове будівництво на місці одноповерхового житлового будинку на вул. Стуса, 17. Ділянка під особняком площею 0,058 га належить до земель житлової та громадської забудови та з 2020 року перебуває в оренді Олени Караахметоглу. Як повідомили ZAXID.NET у пресслужбі Львівської міськради, вона є також замовницею будівництва.

Як видно з оприлюднених візуалізацій, на місці одноповерхового юудинку збудують триповерхове кафе висотою 11 м із підземним паркінгом та невеликим громадським простором перед будівлею.

Додамо, що Олена Караахметоглу – дружина координатора групи компаній «Онур» в Україні Емре Караахметоглу. Їй також належить низка будівельних фірм, як-от ПП «Глоріо», «Еко Логістік Венчурс» та фірма «Глудно». Їй, зокрема, належить Glory Cafe на просп. Шевченка в центрі Львова.