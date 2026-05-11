«Арсен» закриває магазини у Львові

Мережа супермаркетів «Арсен» припиняє роботу у Львові. Усі магазини мережі працюватимуть до 31 травня 2026 року. Про це ZAXID.NET на умовах анонімності розповіли працівники компанії. Сама компанія «Євротек», яка володіє мережею супермаркетів «Арсен» інформацію наразі не коментує.

За її словами, після закриття приміщення супермаркетів займуть інші торгові мережі – частину локацій займуть магазини Novus, а частину – «Сільпо». У приміщенні на площі Міцкевича у центрі Львова, найімовірніше, займе «Сільпо».

Офіційних заяв від компанії щодо причин закриття наразі немає. Також поки невідомо, які саме локації перейдуть до кожної з мереж. ZAXID.NET звернувся до пресслужби компанії «Євротек», якій належить мережа «Арсен» з проханням прокоментувати інформацію. Однак, на час публікації новини відповіді редакція не отримала.

У супермаркеті на площі Міцкевича у Львові багато товарів продають зі знижками. Як пояснили продавці, щоб максимально розпродати товари до 31 травня.

Що відомо про мережу «Арсен»?

Мережа супермаркетів «Арсен» працює у Львові з 2002 року. Перший магазин відкрили на Сихові, на проспекті Червоної Калини. Він був одним із перших супермаркетів великого формату на Заході України.

Засновником мережі «Арсен» була львівська компанія «Інтермаркет», яка веде торговельну діяльність з 1992 року. Мережу створив львівський бізнесмен Роман Шлапак – назву «Арсен» вона отримала на честь його старшого сина. На початку 2009 року унаслідок фінансовової кризи новим власником мережі супермаркетів став ЗАТ «Євротек» (Київ). Компанія взяла на себе борги колишніх постачальників мережі «Арсен» – близько 80 млн грн.

Відтоді супермаркети «Арсен» працюють під юридичною назвою ТОВ «Альянс Маркет» і належать бізнесмену Михайлу Весельському – він єдиний власник компанії з часткою 100%. Весельський також очолює торгову групу «Євротек», до якої, крім «Арсену», входять мережі «Фреш», «Союз» і «Квартал».

За даними Youcontrol, доходи компанії у 2025 році – 3 млрд грн. Попри це, компанія збиткова вже п’ять років поспіль. Минулого року чистий збиток становив 73 млн грн, це найбільший показник за останні роки. Боргові зобов’язання сягають 1,5 млрд грн, тоді як активи оцінюють у 860 млн грн. Тобто боргів удвічі більше, ніж майна. Аналітики оцінюють фінансову стійкість «Альянс Маркет» як задовільну, а ймовірність фінансових проблем – як середню. Фінансовий рейтинг компанії (FinScore) впав до позначки C/2,2 і продовжує знижуватись.

Мережа супермаркетів «Арсен» представлена у трьох областях – Львівській, Івано-Франківській та Рівненській. У Львові наразі працює 6 магазинів:

на проспекті Червоної Калини, 60

вул. Зелена, 147

вул. Патона, 37

проспект Чорновола, 93

площа Міцкевича, 5

вул. Стара, 3

Окремі магазини відкривали у різні роки. Наприклад, магазин на Зеленій відкрили у грудні 2006 року, а торговий центр «Арсен» на Патона – у 2007 році. Останні оновлення відбулись у 2020 році – мережа оновила свій найстаріший магазин на Сихові.

Чи закриють магазини «Арсен» у інших містах?

Найімовірніше, – так. Інформацію про закриття «Арсену» в Івано-Франкіську місцеві ЗМІ почали поширювати ще 6 травня. «Магазин, який працює у місті вже близько 20 років, може припинити роботу з 1 червня», – пише Versii. Тобто, так само як і львівські магазини, в Івано-Франкіську «Арсен» працюватиме до 31 травня. Щодо Рівного, інформації про закриття – не було.

Novus замість «Арсену»?

Щодо відкриття магазинів мереж Novus та «Сільпо» на місці супермаркетів «Арсен» офіційних повідомлень від компаній не було. Додамо, що Novus – українська мережа супермаркетів із литовським капіталом. Вона належить інвестиційній групі BT Invest, яку у 2008 році заснував литовський бізнесмен Віталій Бут. Мережа працює переважно у Києві та Київській області.

У Львові магазинів Novus досі не було, тому відкриття мережі на місці колишніх «Арсенів» може стати першим виходом компанії на львівський ринок.