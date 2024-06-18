Ресторан Кентавр не працював майже два роки

У Львові на площі Ринок, 34 на початку липня знову запрацює культовий ресторан «Кентавр». Про це повідомив його власник львівський ресторатор Вардкес Арзуманян.

Ресторан, що закрився ще в жовтні 2022 року, матиме оновлений, проте історичний інтер’єр.

«Півтора роки тому завдання для дизайнера звучало так: ресторан, якому 200 років. Максимальне збереження всього, що там було і є. Єдине, що ми змінили в Кентаврі – це його стать. Тепер він – вона. Кентавра», – написав Вардкес Арзуманян у Facebook.

Дизайн ресторану виконала архітектурна студія Дениса Беленко, яка також розробляла дизайн для ресторану Вардкеса Арзуманяна Babo Garden і отримала за це престижну галузеву премію.

Окрім інтер’єру, провідні шеф-кухарі України опрацювали меню 1939 року, щоб повернути також старі страви, «про які всі говорять», «але у кращому вигляді».

Також Вардкес Арзуманян додав, що всі назви, які були у закладу раніше, мають право на існування, тому їх теж додали на фасад поряд з новою – Cent Aura.

Наразі тривають оздоблювальні роботи в оновленому ресторані, відкритися для відвідувачів він має на початку липня.

Додамо, що Вардкес Арзуманян також є власником ресторанів Babo Garden, Mons Pius, Пара Джанов і портвейн, що об’єднані в групу «Рестарон».