Babo Gardens - проект львівського ресторатора Вардкеса Арзуманяна

Чотири українські дизайнерські проекти увійшли до шорт-листа щорічного конкурсу дизайну інтер’єрів закладів громадського харчування і барів Restaurant & Bar Design Awards, що вручається вже 15 років. Про це повідомляє Pragmatika.

Серед претендентів на головну нагороду – дизайн львівського ресторану Babo Gardens, спроектований дизайн-студією Belenko Design.

Babo Gardens – заклад львівського ресторатора Вардкеса Арзуманяна. Дизайн для ще одного його ресторану – «Пара Джанов і портвейн» – також розробляла студія Дениса Беленка.

Інтер'єр ресторану Babo Gardens від Belenko Design (фото Babo Gardens/Facebook)

Belenko Design – студія, заснована в Одесі, що спеціалізується на ресторанній галузі. Її дизайнери є авторами проектів низки популярних закладів в Одесі, Києві та інших містах, зокрема Steakhouse, Adelle, Good Girl тощо.

Також до шорт-листа премії Restaurant & Bar Design Awards увійшли одеська джелатерія Tanu від Sivak+Partners, 88 Local – ресторан на базі готелю HAY Hotel в Буковелі, дизайн якого розробили YOD Group, та ще один одеський ресторан Virgin Izakaya від дизайнерів Yodezeen.

Інші українські заклади, що увійшли до шорт-листа премії (фото із соцмереж)

Церемонія нагородження та оголошення переможців у двох номінаціях – дизайн барів і дизайн ресторанів – відбудеться 19 жовтня в Лондоні.