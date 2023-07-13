Студія дизайну та архітектури Znak Design стала срібним призером у конкурсі IADA 2023, який щорічно організовує міжнародна спільнота The Architecture & Design Community, пише «Хмарочос».

Премія відзначає найкращі роботи у сфері інтер’єрного, архітектурного, продуктового та комунікаційного дизайну. Цьогоріч у конкурсі брали участь більше 400 компаній з 59 країн. Znak Design здобув перемогу в категорії Restaurants Bars Interior Design Built зі своїм проектом Fog Factory restaurant в Одесі.

«Це один з наших найулюбленіших проектів, в який ми вклали багато зусиль, працюючи в рамках концепції ресторану з її поєднанням східної кухні та європейського бачення. Ми раді гідно представити Україну серед великої міжнародної спільноти дизайнерів, така висока відзнака є дуже цінною та надихає», — коментує Вадим Зюзюк, засновник та CEO Znak Design.

При створенні інтер’єру дизайнерів надихнули промислові металеві елементи, природні матеріали та форми. В основу було покладено поєднання холодного металу та теплого дерева з мідними листами. Акцентом інтер’єру стали мідні трубчасті лампи, які гармонійно поєднуються з мідним покриттям в решті інтер’єру.