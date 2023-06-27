Київське архітектурне бюро SIMPLI створило концепт бомбосховища для одного з будинків столиці. Як пише «Хмарочос», приміщення розраховане на тривале перебування людей, тому тут є місця для роботи, ночівлі, відпочинку, дитячий куточок, кухня тощо.

Архітектори використали м’які та світлі відтінки сірого. Нейтральне кольорове тло не відволікає увагу і дозволяє відразу помітити яскраву білу та жовту навігацію на підлозі. Елементи з металу і бетону роблять простір схожим на лофт.

Укриття має два входи. На вході розміщено металеву шафу для зберігання особистих речей. У наступному приміщенні розташовано кухню-їдальню зі столами та лавками, які також можна використовувати для навчання чи роботи. На кожному столі є портативні лампи для додаткового освітлення та створення затишку.

В окремій дитячій кімнаті розмістили столики, двоповерхові ліжка, ігровий куточок, дошку для малювання. Ще одну окрему кімнату відведено для відпочинку. Тут передбачено розкладні ліжка, якщо в укритті потрібно перебувати довший час. Можна влаштовувати кінопокази завдяки проектору.