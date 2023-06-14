У Польщі на архітектурному конкурсі, організованому урядом, обрали найкращий проект типового багатоквартирного житлового будинку зі зниженим енергоспоживанням. Перше місце посіла пропозиція архітекторів Pracownia Projektowa WAWW та Gąska Studio. Команда запропонувала частково зібрану з дерева, просту триповерхову будівлю, яку за допомогою додаткових модулів можна збільшувати чи, навпаки, – зменшувати, а також змінювати планування. Оскільки проект легко модифікується, він підходить для різних населених пунктів із різною щільністю забудови.

Як пише «Хмарочос», базовий проект розрахований на 24 квартири. На першому поверсі – чотири комерційні та службові приміщення. У них можна облаштовувати спільні простори, наприклад лаундж-зону для мешканців, дитячу ігрову кімнату, коворкінг. По одній кімнаті загального користування також передбачено на кожному з наступних поверхів.

У будинку є трикімнатні квартири з лоджіями, а також однокімнатні варіанти, які за необхідності можна об’єднати. На даху розташовано господарську терасу з озелененням. Будинок не має ліфта з міркувань економії грошей, однак перший поверх повністю доступний для маломобільних людей, зокрема, дві квартири на першому поверсі спеціально обладнані для людей з інвалідністю.

Автори обрали як один із основних матеріалів дерево для більшої енергоефективності. Аналіз показав, що це на 25% екологічніше, ніж силікатна цегла. Дерев’яні решітки балконів можуть бути опорою для в’юнких рослин – природної теплоізоляції. Фасад оздоблено тонким шаром штукатурки.

Передбачений термін експлуатації будинків – 50 років. Після цього матеріали, з яких він виготовлений, можна використати повторно для іншого будівництва. Зокрема, це готові конструкції стін із віконними та дверними прорізами, плити перекриттів, а також готові модулі санвузлів. Всі ці елементи доставляються на будівельний майданчик і монуються на місці.