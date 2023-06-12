Уряд хоче заохотити людей селитися на островах за допомогою грантів

Уряд Ірландії ухвалив десятирічний план для відновлення й розвитку островів. Він передбачає значні інвестиції у 80 громад на 23 островах. Як пише «Хмарочос», за останні чверть століття населення цих острівних громад скоротилося на 13% і зараз налічує 2700 жителів. Уряд хоче заохотити людей селитися там за допомогою грантів.

В Ірландії ще з минулого року діє програма компенсацій за відновлення закинутих будинків Croí Cónaithe. Новий план передбачає, що гранти на ремонт острівного житла будуть на 20% вищими, ніж материкового, оскільки вартість будівельних робіт на островах вища через логістичні складнощі.

Нові мешканці, які будуть жити на острові та ремонтувати закинутий будинок, можуть розраховувати на компенсацію від уряду до 85 тисяч євро. Отримувачі гранту муситимуть надати документи, які підтверджують, що це їхнє основне місце проживання.

Серед проблем, з якими стикаються жителів островів, – брак роботи та недостатній доступ до медичних послуг. Уряд налагодить швидкий інтернет, щоб люди мали можливість працювати віддалено. Медичні консультації мешканці зможуть отримувати в автоматичних будках, які планують встановити найближчим часом.

Схожі програми діють і в інших країнах світу, зокрема, в Японії, Італії та Іспанії.