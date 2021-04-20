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Компанія Google провела найбільше оновлення Google Earth за останні чотири роки та запустила карту Timelapse – пришвидшену зйомку, яка дозволяє побачити зміни на Землі за останні майже 40 років. Оновлена Timelapse охоплює 24 мільйони супутникових знімків планети від 1984 року до сьогодні.

Як повідомила компанія у своєму блозі, новою картою можна скористатися так само, як і 3D-картою Google Earth, але програма відображає знімки у часовій переспективі. Щоб переглянути відео зі змінами певної території (наприклад Львова чи Києва), потрібно натиснути вкладку Voyager зліва на Google Earth, далі – «Шари», і натиснути нижче Timelapse in Google Earth. У пошуку слід ввести назву міста чи місця, яке вас цікавить.

Скріншоти з Google Earth

Крім того, Google Earth змонтувала три тематичні відео про зміни лісів, океану та міста.

Timelapse також пропонує п’ять віртуальних тематичних турів планетою (Stories), які присвячені розростанню міст, лісам, потеплінню, джерелам енергії та крихкій красі нашої планети. Крім того, частина локацій об’єднані в тематичні підбірки: сільське господарство, інфраструктура, зникнення лісів, природні катастрофи, розвиток міст тощо.

Зазначимо, що компанія Google запустила карти Timelapse вперше у 2012 році і відтоді випускала лише одне оновлення – у 2016 році.