Українська архітектурна студія Makhno Studio представила проект зупинки-укриття, яку можна звести за допомогою технології 3D-друку. Про це повідомив засновник компанії Сергій Махно, пише «Хмарочос». Перша зупинка незабаром має з’явитися в Києві.

Дизайн укриття описують як «футуристичний й інноваційний», що «впишеться в будь-який міський ландшафт». Бетонна суміш для будівництва зупинки пройшла випробування на міцність і здатна захистити від обстрілів і падіння уламків.

Для зведення зупинки-сховища використовуватимуть технологію 3D-друку, що дозволить швидко виготовляти зразки й масштабувати проект в усій Україні, якщо проект знайде підтримку в інших містах. Архітектори запрошують до співпраці місцеві адміністрації, громадськість, комерційні й некомерційні організації.