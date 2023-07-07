Гостьові будинки зроблено з глини та очерету

Архітектори Makhno Studio створили концепт рекреаційного комплексу Onova Village Resort. Як пише «Хмарочос», цю ідею розробили до повномасштабного вторгнення. Автори бачать комплекс розташованим у годині їзди від міста – Києва, Харкова, Кам’янця-Подільського чи будь-якого іншого, – і містянин дуже швидко занурюється в атмфосферу тиші та спокою.

На території комплексу пропонують розмістити глиняні будиночки, теплицю зі спальними капсулами (щоб не лише вирощувати рослини, але й мати можливість відпочити всередині), обсерваторію, спа, ресторани, місця для духовних практик, басейни, а також трекінгові маршрути.

Курорт може пропонувати різні активності: йогу, віпассану, аюрведу, гончарство, чайну церемонію. В Onova діятиме правило: жодних телефонів, інтернету та телебачення.

Курорт не обмежений парканом, а інтегрований у навколишнє середовище. Гостьові будинки зроблено з глини та очерету.