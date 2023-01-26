Замість зачиненого ресторану «Шекспір» на вул. Любінській, 144 збудують апарт-готель із громадськими приміщеннями та підземним паркінгом. Відповідні містобудівні умови та обмеження затвердили на засіданні виконкому 26 січня.

Йдеться про ділянку на перетині вул. Любінської та Виговського, де близько 17 років працював відомий ресторан «Шекспір». Наприкінці 2021 року власники ресторану – колишній та чинний депутати Львівської міськради Петро Соболь та Петро Адамик – оголосили про закриття ресторану.

Згідно з МУО, будівлю колишнього ресторану знесуть, а на його місці збудують апарт-готель із громадськими приміщеннями та підземним дворівневим паркінгом. Будівля матиме кілька рівнів, найвища сягатиме 12 поверхів. Загалом висота готелю не має перевищувати 44,4 м. Однак цю висоту ще мають погодити з львівським аеропортом.

Крім цього, за словами Петра Соболя, зі сторони вул. Любінської та Виговського облаштують громадський простір.

Будівництво вестиме чинний депутат ЛМР Петро Адамик із дружиною Яною, а також його бізнес-партнер Петро Соболь.