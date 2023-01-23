Зараз на місці майбутньої 4-поверхівки розташований закинутий приватний особняк

На вул. Бойківській у Львові на місці закинутого приватного будинку збудують 4-поверхове житло з вбудованим паркінгом. Відповідні містобудівні умови та обмеження затвердив виконком Львівської міськради на засіданні 23 січня.

Йдеться про забудову кількох земельних ділянок загальною площею близько 0,15 га на вул. Бойківській, 28 та 28а. Зараз більшість території пустує, а невелику її частину займає напівзруйнований будинок.

«Будинок буде розташований у різних рівнях двома об’ємами, кожен із яких 4 поверхи так, як це дозволено в зоні Ж-1», – повідомив під час засідання виконкому головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

У 4-поверховому будинку облаштують 21 квартиру, а дворівневий підземний паркінг вміщатиме 20-22 місця. Гранична висота будинку не має перевищувати 18 м.

Візуалізація будинку

У 2016 році містобудівні умови та обмеження на будівництво індивідуального житлового будинку на вул. Бойківській, 28-28а отримала Олена Балашова. У 2019 році депутати ЛМР надали їй одну з ділянок в оренду на 10 років. Тепер же ця ділянка, згідно з даними кадастрової карти, перебуває в приватній власності.

Житло будуватиме ТОВ «Резерв Плюс». Представник забудовника під час засідання виконкому зазначив, що компанія уклала з міськрадою меморандум про те, що ТОВ «Резерв Плюс» у межах пайового внеску фінансуватиме розвиток соціальної, транспортної та інженерної інфраструктури міста.

Згідно з даними YouControl, ТОВ «Резерв Плюс», належить до групи компаній «Інтергал-буд» народного депутата 5-8 скликань Володимира Зубика. Ця ж компанія купила дитячий диспансер на вул. Драгоманова й будує житловий комплекс Milltown на вул. Лемківській, 9.