Між будинками на вул. Поповича №9 та №15 планують збудувати науково-адміністартивну будівлю

В історичному центрі Львова планують збудувати 6-поверховий науково-адміністративний центр з громадським простором. Також є пропозиція в майбутньому звести поруч новий корпус «Інституту Івана Франка НАН України» та комплекс апартаментів. Відповідний детальний план території (ДПТ) проходить громадські обговорення у Львові.

Детальний план території охоплює територію, площею 1,7833 га, яка обмежена вулицями Поповича, Глібова і Драгоманова. Ця територія розташована у південній частині історичного центру Львова, в місцевості східного підніжжя Цитадельної (Калічої) гори. В межах проектування наявна історично сформована 2-4-поверхова забудова, низка будинків віднесені до пам’яток архітектури місцевого значення.

Як вказано у проекті ДПТ, на вул. Поповича, 9 планують збудувати науково-адміністративну будівлі між існуючими будинками. Будівництво ініціює ТОВ «Інститут соціальних технологій», яке орендує земельну ділянку за цією адресою. В новобудові планується розмістити навчальні аудиторії, конференц-зал та науково-лабораторні приміщення. Максимальна висота проектованого будинку пропонується з до гребеня даху – 23,5 м. Це дозволить спорудити 5 поверхів та ще один технічний.

6-поверхому будівлю планують збудувати між будинками на вул. Поповича, 9 та вул. Поповича, 15

Внутрішнє подвір’я передбачається облаштувати у громадський простір з зеленими насадженнями. Біля нової будівлі облаштують паркінг на 13 місць.

Також проект ДПТ передбачає майбутні плани на нове будівництво на вул. Драгоманова, 20. Будівля поруч належить ДУ «Інститут Івана Франка НАН України». Зокрема, тут пропонується звести будинок-вставку між будівлями №18 та №22 зі знесенням одноповерхових споруд, які там зараз розташовані.

На вул. Драгоманова, 20 планується будівництво корпусу ондого з інститутів НАН

Також у проекті ДПТ прописані плани, щоб замість трьох зблокованих гаражів на вул. Поповича, 7-а збудувати комплекс апартаментів. Гранична висота новобудови пропонується на рівні 21,0 м. Остаточно параметри нового апарт-готелю, кількість поверхів, тип даху визначать на наступній стадії проектування.

На місці гаражів на вул. Поповича, 7-а мають намір збудувати апарт-готель

Наразі проект детального плану проходить стадію обговорення, яка триватиме до 15 січня. Після цього у проект ДПТ внесуть зміни та винесуть на затвердження на сесію Львівської міської ради.

Нагадаємо, що у Львові також планують знести будинок XIX ст. на вул. Поповича, 6 і збудувати натомість новий 5-поверховий житловий будинок. Це будівництво обговорюється вже кілька років і навіть оскаржувалось в суді.

За даними платформи YouControl, ТзОВ «Інститут соціальних технологій» належить Сюзанні Кімакович – родичці підприємця Остапа Кімаковича, власника низки компаній, що працюють в сфері будівництва. Торік на місці його гаражу на вул. Кубійовича планували звести житловий будинок.