Нове будівництво планують вести на вул. Нижанківського

В межах площі Галицької та вул. Нижанківського у центрі Львова планують збудувати 6-поверховий торгово-офісний центр з громадським простором. Частину вулиці Нижанківського планують зробити пішохідною. Наразі ця ідея перебуває на етапі громадських консультацій, після яких ініціатор будівництва зможе отримати дозвіл на розроблення детального плану цієї території (ДПТ). Це вже не перша спроба розпочати будівництво на цій території, однак зараз забудовник змінив свою початкову ідею.

Йдеться про ділянку площею 0,1 га, що розташована у межах вул. Нижанківського, площі Галицької, 15 та просп. Шевченка, 3. Зараз на цій території – пустир, залишки фундаменту, а ділянка закрита парканом. Як розповів ZAXID.NET головний архітектор Львова Антон Коломєйцев, ініціатор розроблення детального плану території – ТзОВ «Кіносвіт» – розробив попередню концепцію розвитку цієї зони. Зокрема, тут планується зведення будівлі зі змінною поверховістю від 2 до 6 поверхів. Частину ділянки планують передбачити під громадський простір.

«ТзОВ "Кіносвіт" звернулося, щоб отримати дозвіл на розробку детального плану території, аби подивитися варіанти, як можна завершити цю ділянку, як можна її використати. Вони працювали з архітекторами, напрацювали концепцію перед розробленням ДПТ. Основою концепції є ідея не забудовувати територію повністю, а залишити кордонер, де зробити зелений простір. У самій будівлі могли би бути офіси, громадські заклади, заклади харчування тощо», – розповів Антон Коломєцев.

За словами головного архітектора, концепція забудови території на вул. Нижанківського не передбачає житла. Водночас саму вулицю Нижанківського планують зробити пішохідною.

Зараз концепцію розвитку території на вул. Нижанківського, площі Галицькій, 15 та просп. Шевченка, 3 виставили на громадські консультації, які триватимуть до кінця року. Після цього депутати зможуть прийняти ухвалу про розроблення детального плану території. У процесі розроблення ДПТ у попередню концепцію забудовника вноситимуть зміни, а остаточний проект винесуть на громадські слухання. Після цього депутати ЛМР ще мають затвердити ДПТ.

Передісторія

Компанія, яка планує вести будівництво на вул. Нижанківського – ТзОВ «Кіносвіт» – належить львівському підприємцю Олександру Смірнову. За даними YouControl, «Кіносвіт» входить у групу компаній Олександра Смірнова і його громадянської дружини Ірини Сердюк – колишньої депутатки Львівської міської ради.

ТОВ «Кіносвіт» отримало цю ділянку в оренду на 10 років ще в березні 2006 року. Того ж року виконком ЛМР дозволив реконструкцію приміщення будівлі колишнього кінотеатру «Україна». Натомість у 2013 році «Кіносвіт» розпочав незаконні роботи з будівництва ТРЦ. Міська інспекція ДАБК тоді видала припис на припинення робіт, який компанія «Кіносвіт» оскаржила в суді, але у 2020 році Верховний Суд остаточно відхилив позов компанії. Втім будівельні роботи з 2013 року не відновлювались. Львівська міська рада теж судилася з «Кіносвітом», щоб повернути собі земельну ділянку.

А вже в 2016 році депутати ЛМР прийняли ухвалу, якою дозволили ТОВ «Кіносвіт» поділити земельну ділянку на дві частини. Тоді в пояснювальній записці до ухвали вказувалось, що «Кіносвіт» має на цій території нерухомість та незавершене будівництво. Цією ухвалою міськрада забрала в «Кіносвіту» частину ділянки, на якій розташована будівля, яка не належить компанії. У 2016 році на засіданні сесії власник «Кіносвіту» Олександр Смірнов заявив, що замість ТРЦ в центрі Львова збудують сучасний кіноцентр «Галицький центр кіномистецтва», який включатиме сучасний кінотеатр та арт-центр, конференц-холи, фешн-рум тощо.

Так мав виглядати кіноцентр, який планували збудувати на вул. Нижанківського, але від цього проекту відмовились

У 2018 році завершився судовий розгляд справи про скасування права власності фірми «Кіносвіт» на незавершене будівництво на вул. Нижанківського. Верховний суд за позовом Львівської міської ради скасував право власності компанії на об'єкт незавершеного будівництва.