Історичну будівлю біля «Львівводоканалу» на вул. Зеленій у Львові перебудують під торговий центр з готелем. При цьому забудовник планує зберегти історичні елементи будівлі. Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет Львівської міськради на засіданні 11 листопада.

Містобудівні умови і обмеження на нове будівництво на вул. Зеленій, 67 отримав Сергій Дігтяр – бізнесмен, співвласник львівського аквапарку «Пляж».

Судячи з отриманих МУО, двоповерхову будівлю з вежею на вул. Зеленій, 67 реконструюють та надбудують ще два поверхи. За словами головного архітектора Львова Антона Коломєйцева, забудовник збереже історичний фасад будівлі та всі цінні архітектурні елементи.

Нинішній стан будівлі на вул. Зеленій, 67 та візуалізація майбутнього будівництва

На першому поверсі передбачені торгові площі, а на верхніх поверхах – готельні номери. При цьому, наголосив Коломєйцев, це будуть не житлові апартаменти, а саме номери для тимчасового перебування. «Було надано планування номерів – там передбачаються суто кімнати з готельною інфраструктурою», – зазначив головний архітектор Львова.

Під час засідання виконкому також прийняли протокольне доручення обговорити з власниками суміжних земельних ділянок подальший розвиток цієї території.

Додамо, що колись на вул. Зеленій, 67 була фабрика паровозних арматур «Андрусевич і спілка».