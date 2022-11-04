Житловий комплекс будуватиметься у три черги і матиме різну висотність

На вулиці Липинського у Львові збудують новий житловий комплекс на 6-17 поверхів з дворівневим паркінгом і громадським простором. Відповідне рішення у п’ятницю, 4 листопада, прийняв виконавчий комітет Львівської міської ради.

Містобудівні умови і обмеження на нове будівництво отримало ТзОВ «Автостар Девелоп», а забудовником виступить «Інтергал-Буд». Ця компанія планує збудувати житловий комплекс у трьох чергах, висотність будинків становитиме від 6 до 17 поверхів. Як уточнив головний архітектор Львова Антон Коломєйцев, загальна площа комплексу становитиме близько 13 000 м2.

Окрім квартир у комплексі передбачені апартаменти, торгово-офісні приміщення, а також дворівневий підземний паркінг. Біля житлового комплексу мають облаштувати громадський простір.

Новий ЖК збудують на вул. Липинського,56, де поруч розташовані гуртівні, автосервіси та інші нежитлові об’єкти.

Під час обговорення цього питання на виконкомі до нього внесли зміни, зокрема, забудовнику запропонують реконструювати дитсадок на вул. Грінченка, 4а, щоб там можна було розмістити додаткові групи. Окрім того, у житловому комплексі мають передбачити 250 м2 для облаштування медіатеки.

За даними YouControl, ТзОВ «Автостар Девелоп» входить до групи компаній родини Іваницьких. Основними напрямками діяльності групи є торгівля автомобілями і нерухомість. Ключовими особами групи компаній є депутат Одеської міської ради 8-го скликання Олександр Іваницький та його дружина Юлія Іваницька. Засновниками компанії «Автостар Девелоп» є Юлія Іваницька та бізнесмен, екс-перший заступник міністра Кабінету Міністрів України Олег Паракуда. Засновником будівельної компанії «Інтергал-Буд» є Володимир Зубик.