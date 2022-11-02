Новий ЖК матиме 16-17 поверхів та 4-поверхову громадську будівлю

На північні околиці Львова збудують 17-поверховий житловий комплекс зі школою та двоповерховим підземним паркінгом. Відповідні містобудівні умови і обмеження погодив виконавчий комітет Львівської міської ради на засіданні 2 листопада.

Містобудівні умови і обмеження отримала львівська компанія «Дизайн-Майстер». Ця фірма планує збудувати на вул. Топольній, 4 поблизу ТРЦ Spartak житловий комплекс на 16-17 поверхів з дворівневим паркінгом. У цьому ЖК заплановано 180 квартир.

Окрім того, у межах ЖК збудують 4-поверхову громадську будівлю, де буде приміщення для старших класів школи №81. Після будівництва цього корпусу школи його викуплять у забудовника за кошти благодійників та міського бюджету. Загальна площа приміщень, де забудовник облаштує школу, становить 3200 м2.

Новий ЖК збудують на вул. Топольній, 4

За даними платформи YouControl, ТОВ «Дизайн-Майстер» зареєстроване у 2001 році у Львові. Засновниками компанії Олена Кунець, Віктор Романинець, Михайло Ірод та Анізія Пилис.

Нагадаємо, 16 вересня 2021 року депутати Львівської міської ради змінили цільове призначення земельної ділянки на вул. Топольній, 4 під будівництво багатоквартирного будинку.

На сусідній земельній ділянці за адресою вул.Топольна, 4 також ведеться будівництво ЖК Avalon Flex. Коли у 2019 році забудовник отримав містобудівні умови і обмеження на це будівництво, він зобов'язувався передати приміщення площею 800 м2 для молодших класів школи №81, але досі не зробив цього.