Територія детального плану території в районі вул. Снопківської та Кубійовича

На двох ділянках вул. Кубійовича у Львові планують збудувати два житлові будинки та облаштувати новий громадський простір. Відповідний детальний план території в районі вул. Снопківської та Кубійовича оприлюднили на сайті Львівської міськради.

Йдеться про історично сформований квартал малоповерхової забудови загальною площею 4 га між вул. Снопківською, Кубійовича та Івана Севери. Його забудували у 30-60-ті роки ХХ ст. будинками садибного типу та 3-5-поверховим житлом.

На вул. Кубійовича, 2 нині розташовані гаражі, що належать Івану Огоновському. У 2019 році він звернувся до Львівської міськради з проханням розробити відповідний детальний план, за яким гаражі планують знести й збудувати на їх місці односекційний житловий будинок із мансардою висотою 17,5 м та середньою поверховістю 4 поверхи. У ньому розмістять 9 квартир. Поруч із будинком облаштують парковку на 10 автомобілів, а на першорму поверсі будівлі розмістять громадські приміщення.

Ще один будинок замість гаража, що належить Остапу Кімаковичу, пропонують збудувати на вул. Кубійовича, 36. На ділянці площею 0,06 га пропонують збудувати 4-поверховий житловий будинок на 25 мешканців. Перший поверх будинку віддадуть під комерцію.

ДПТ також передбачає впорядкування скверу на перетині вул. Снопківської і Кубійовича, а також облаштувати відпочинкову зону між будинками всередині кварталу. Реалізувати детальний план очікують за три роки. Замінювати інженерні мережі чи прокладати нові проїзди в межах кварталу не планують.

Громадське слухання проекту детального плану території в районі вул. Кубійовича та Снопківської відбудеться 16 серпня о 15:00 у Пороховій вежі (вул. Підвальна, 4).