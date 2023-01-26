У районі податкової у Львові планують створити південний громадський центр із навчальними корпусами УКУ, відпочинковими зонами та багатофункційними центрами

У районі львівської податкової збудують нові навчальні корпуси УКУ, багатофункційний центр, а також облаштують пішохідно-відпочинкову зону. Відповідний детальний план території в районі вулиць Чмоли, Козельницької та Енергетичної оприлюднили на сайті Львівської міської ради.

Йдеться про територію загальною площею 13,2 га, де розташована ДФС, колишній банк «ВТБ», Інститут регіональних досліджень імені Долішнього, приватна автостоянка, а також придбана Українським католицьким університетом недобудована будівля конференц-залу.

Згідно з ДПТ, 13-поверхову будівлю податкової планують реконструювати, розширивши верхню терасу адміністрації та організувавши там пішохідно-відпочинкову зону. Територію студмістечка УКУ пропонують об’єднати з майбутнім ІТ-парком, який планують збудувати на вул. Чмоли, мостами, що будуть з’єднуватись із основною терасою податкової адміністрації.

Передбачається також, що частину ділянки ДФС передадуть у користування УКУ. Там розташований недобудований конференц-зал, який викупив університет під реконструкцію для створення центру занять багатоцільового та спеціалізованого призначення. Крім цього, УКУ планує збудувати ще два навчальні корпуси, об’єднані переходом через вул. Проектовану, 1.

У південній частині ділянки пропонують збудувати багатофункційний офісний центр, об’єднаний з терасою податкової, на перших поверхах якого розташують місця для торгівлі. На проектованій терасі над наявною стоянкою створять відпочинкову зону.

Як і передбачено генпланом, уздовж вул. Козельницької ДПТ пропонує прокласти проектовану магістральну дорогу та облаштувати транспортне кільце на перетині вул. Козельницької та Панаса Мирного. В середині кварталу пропонується створити бульвар, влаштувати наземні переходи через вул. Чмоли та вул. Проектовану, 1. А на перехресті вул. Стрийської та Чмоли передбачено залишити світлофорне регулювання. Реалізація ДПТ розрахована на 5 років.

Громадське обговорення проекту ДПТ у районі вул. Чмоли, Козельницької та Енергетичної відбудеться 7 лютого о 15:00 у Центрі архітектури, дизайну та урбаністики «Порохова вежа», що на вул. Підвальна, 4.