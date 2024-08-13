Йдеться про забудову приватної ділянки на вул. Богдана Хмельницького, 98

У Львові на місці знесених закинутих будівель збудують чотириповерховий офісний центр. Відповідні містобудівні умови та обмеження представили на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради у вівторок, 13 серпня.

Йдеться про забудову ділянки між залізничною колією та вул. Богдана Хмельницького, 98 у Львові площею 0,24 га, яка з 2021 року перебуває в приватній власності ТзОВ «Механічний цех №9». Ділянка належить до земель промисловості, транспорту та оборони. Зараз ця територія занедбана.

За планами забудовника, тут планують збудувати чотириповерховий офісний центр висотою 22 м та площею більше 1000 м2. Відсоток забудови ділянки – 46%.

«Проєкт проходив містобудівну раду. Автори понизили висотність до історичних регламентів та сформували достатньо комфортний внутрішній двір з хорошим рішенням щодо благоустрою», – зазначив керівник управління архітектури Львівської міської ради Роман Крушельницький.

Додамо, що ТзОВ «Механічний цех №9» зареєстроване у 2007 році. Компанія належить львів’янину Оресту Андрусяку. Інша його компанія ПП «Соната Сервіс Груп» є замовником будівництва ЖК «Барселона» на вул. Замарстинівській. Нещодавно Львівська міськрада відсудила в ще однієї його компанії «Монтажно-виробниче об’єднання» 218 тис. грн боргу за оренду земельної ділянки на вул. Зеленій під ЖК Infinity Park.