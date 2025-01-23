Йдеться про нове будівництво на вул. Ромашковій у Львові

Біля Сихівського моста планують збудувати триповерховий багатоквартирний житловий будинок із підземним паркінгом. Відповідні містобудівні умови та обмеження представили на засіданні виконавчого комітету Львівської міськради 21 січня.

Йдеться про нове будівництво на вул. Ромашковій, 16-16а, поблизу Сихівського моста. Нове будівництво планується на двох земельних ділянках загальною площею 0,17 га, що перебувають у приватній власності. Розташовні на ділянках будівлі знесуть, натомість збудують триповерховий житловий будинок на 21 квартиру. У підземному паркінгу облаштують 21 місце і ще три – біля будинку.

Крім цього, як повідомив головний архітектор Львова Антон Коломєйцев, забудовник надав гарантійний лист про те, що він профінансує капітальний ремонт частини вулиці Ромашкової, якою зможуть користуватися й мешканці сусідніх особняків.

Місцерозташування та візуалізація майбутнього комплексу

«У цій зоні можливе й будівництво чотирьох поверхів, однак ухвалили зважене рішення про три поверхи, аби не переущільнювати кількість мешканців», – пояснив Антон Коломєйцев.

Додамо, що власником нерухомості на вул. Ромашковій, 16 та 16 а є ТзОВ «Крила Серафима». Компанія зареєстрована у 2021 році та займається будівництвом. Директором компанії вказаний Олександр Гладун, а власницею – Галина Мелещенко.