Будівлю санаторію планують інтегрувати в новий житловий комплекс

Депутати Львівської міської ради на засіданні у вівторок, 31 грудня, погодили детальний план території в районів районі вул. Коновальця, Житомирської, Гіпсової та Семирадського. Він передбачає будівництво 4-поверхового житлового комплексу на території колишнього кардіоревматичного санаторію, який Львівська обласна рада продала компанії з орбіти відомого львівського забудовника «Авалон».

Детальний план охоплює територію площею 3,29 га, де на вул. Коновальця, 114-116 розташована будівля дитячого кардіоревматичного санаторію. У 2020 році Львівська обласна рада, керівником якої тоді був нинішній депутат Львівської облради від «Європейської Солідарності» Олександр Ганущин, із другої спроби продала будівлю санаторію ТОВ «Бізнес галерея «Лев» за 37 млн грн. Під час аукціону Львівська міська рада закликала підприємців не брати в ньому участь, оскільки міськрада і облрада тоді за це приміщення судились, а згодом ЛМР програла суд.

У лютому з 2021 року власником будівель на вул. Коновальця, 114 і 116 стало ТОВ «Скай дістрікт». У травні депутати Львівської міськради на сесії з другої спроби погодили розробку детального плану території в районі вулиць Коновальця, Житомирської, Гіпсової та Семирадського. За кілька днів мер Львова Андрій Садовий цю ухвалу заветував.

У лютому 2022 року у Львові організували архітектурний конкурс на найкращий проєкт будівництва житлового комплексу на території дитячого санаторію, переможцями якого стали львівьські архітектори. Після цього історія з забудовою ділянки на вул. Коновальця, 114-116 затихла, однак у лютому 2023 року ТОВ «Скай дістрікт» знову звернулось до Львівської міськради з проханням розробити ДПТ. У травні депутати дозволили розробити відповідний детальний план, а у березні – передали ділянку під санаторієм в оренду на 5 років ТОВ «Скай дістрікт» під забудову.

ДПТ передбачає будівництво на території санаторію 4-поверхового багатоквартирного житлового будинку зі збереженням і реконструкцією наявної в центрі ділянки будівлі. У ЖК планують розмістити 44 квартири на 128 мешканців. На перших поверхах будинку планують облаштувати комерцію. Під будинком передбачений паркінг на 51-55 місць, ще 30-40 паркомісць планують облаштувати в межах вулиці і в міжквартальному просторі.

ТОВ «Скай дістрікт» зареєстроване у 2019 році на вул. Коновальця, 116. Директором компанії вказаний Олександр Фтомін, а бенефіціарами – ТзОВ «Авалон Інкомпані», що належить львів’янці Аллі Шамовій, та АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд “Адамант”».