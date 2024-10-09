Будівля санаторію належить компанії «Скай дістрікт», що входить у холдинг «Авалон»,

На території колишнього кардіоревматичного санаторію на вул. Коновальця у Львові планують збудувати 4-поверховий житловий комплекс. Відповідний детальний план території в районі вул. Коновальця, Житомирської, Гіпсової та Семирадського опублікували на сайті Львівської міської ради. Кілька років тому Львівська облрада продала будівлю санаторію ТОВ «Скай дістрікт», що входить в групу компаній відомого львівського забудовника «Авалон».

Детальний план охоплює територію площею 3,29 га, де розташовані приватні малоповерхові житлові будинки, а також історичні вілли, серед яких будівля дитячого кардіоревматичного санаторію на вул. Коновальця, 114-116. Вся територія ДПТ розташована в межах історичного ареалу та в буферній зоні пам’яток всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Червоним кольором позначена територія ДПТ, зеленим – ділянка, де планують збудувати ЖК

Згідно з детальним планом, нове будівництво планується на земельній ділянці площею 0,4426 га. У березні 2023 року депутати ЛМР передали цю ділянку в оренду на 5 років ТОВ «Скай дістрікт» під забудову. На цій ділянці розташований колишній кардіоревматичний санаторій. У 2020 році Львівська обласна рада з другої спроби продала будівлю санаторію ТОВ «Бізнес галерея «Лев» за 37 млн грн. Під час аукціону Львівська міська рада закликала підприємців не брати в ньому участь, оскільки міськрада і облрада тоді за це приміщення судились, а згодом ЛМР програла суд.

У лютому з 2021 року власником будівель на вул. Коновальця, 114 і 116 стало ТОВ «Скай дістрікт». У травні депутати Львівської міськради на сесії з другої спроби погодили розробку детального плану території в районі вулиць Коновальця, Житомирської, Гіпсової та Семирадського. За кілька днів мер Львова Андрій Садовий цю ухвалу заветував.

У лютому 2022 року у Львові організували архітектурний конкурс на найкращий проєкт будівництва житлового комплексу на території дитячого санаторію, переможцями якого стали львівьські архітектори. Після цього історія з забудовою ділянки на вул. Коновальця, 114-116 затихла, однак у лютому 2023 року ТОВ «Скай дістрікт» знову звернулось до Львівської міськради з проханням розробити ДПТ. У травні депутати дозволили розробити відповідний детальний план.

Візуалізації проєкту-переможця архітектурного конкурсу на забудову ділянки на вул. Коновальця, 114-116

Детальний план передбачає будівництво на території санаторію 4-поверхового багатоквартирного житлового будинку зі збереженням і реконструкцією наявної в центрі ділянки будівлі. У ЖК планують розмістити 44 квартири на 128 мешканців. На перших поверхах будинку планують облаштувати комерцію. Під будинком передбачений паркінг на 51-55 місць, ще 30-40 паркомісць планують облаштувати в межах вулиці і в міжквартальному просторі.

Реалізувати плани забудови планують упродовж 5 років. Громадське обговорення проєкту ДПТ у районі вул. Коновальця, Житомирської, Гіпсової та Семирадського відбудеться 23 жовтня у Львівському кіноцентрі на вул. Володимира Великого, 14а. Початок – о 16:00.

ТОВ «Скай дістрікт» зареєстроване у 2019 році на вул. Коновальця, 116. Директором компанії вказаний Олександр Фтомін, а бенефіціарами – ТзОВ «Авалон Інкомпані», що належить львів’янці Аллі Шамовій, та АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд “Адамант”».