Одноповерхову будівлю розбудують під триповерховий готель із терасою

У Львові в районі перехрестя вул. Личаківська – Пасічна збудують триповерховий готель із заскленою терасою. Відповідні містобудівні умови та обмеження представили на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради у вівторок, 8 жовтня.

Йдеться про розбудову двох одноповерхових будинків на вул. вул. Личаківській, 183-185 у Львові. Ділянка перебуває в комунальній власності та призначена для громадської забудови.

Нинішня забудова на вул. Личаківській, 183-185

На цьому місці планують збудувати триповерховий готель із підземним паркінгом і заскленою терасою. На першому поверсі розташують комерцію, а готель облаштують на другому і третьому поверхах.

«Тут планується дві черги. Перша черга – це те, що ми зараз розглядаємо, друга черга буде розглядатися в майбутньому щодо будівлі ліворуч. Очевидно, що зі східного боку можна буде продовжувати цю забудову, щоби цілісно сформувати квартал», – розповів головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

Розкладка забудови на вул. Личаківській, 183-185

Загалом висота будівлі не перевищуватиме 14 м. У готелі запланували 24 номери та 8 гостьових паркомісць.

За містобудівними умовами до міської ради звернулося ТзОВ «Урбан Хаб Девелопмент». Компанія зареєстрована у вересні 2022 року. Їй же належить нерухомість за цією адресою. Власником компанії вказаний львів’янин Вадим Моргунов. Інша його компанія «Ангеліка» будує 6-поверховий житловий комплекс на вул. Личаківській, 86.