На перших поверхах готелю розташують заклади громадського харчування

Біля Янівського цвинтаря у Львові збудують чотириповерховий готель із житлом і комерцією. Відповідні містобудівні умови та обмеження представили на засіданні виконавчого комітету Львівської міськради у п’ятницю, 27 вересня.

Йдеться про забудову ділянки площею 0,52 га на вул. Єрошенка, 22 в межах заповідника «Кортумова гора». Тут планують збудувати готель із апартаментами квартирного типу з вбудованими і прибудованими нежитловими приміщеннями, закладом громадського харчування та підземним паркінгом. Раніше на цій ділянці були технічні приміщення «Львівгазифікації».

Згідно з візуалізацією, готель матиме чотири поверхи та скляні фасади. На перших поверхах розташують заклади громадського харчування, а навколо будівлі облаштують громадський простір.

«Ми отримали гарантійний лист про те, що є намір профінансувати роботи щодо покращення інфраструктури на вул. Єрошенка та в прилеглих парках», – повідомив під час засідання виконкому головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

Із 2015 року ділянку на вул. Єрошенка, 22 орендує БК «Львівська мрія», зараз ділянка перебуває в оренді ТзОВ «Прем’єр Хоум-Львів». Ця ж компанія звернулася в міську раду за містобудівними умовами. Компанія створена менше року тому. Одноосібним власником компанії вказаний мешканець Дніпра Євген Ліфшиць. Він є бізнес-партнером колишнього заступника голови Дніпропетровської облради Геннадія Гуфмана, керівника місцевого відділення ОПЗЖ, який виїхав з України влітку 2022 року.

Євген Ліфшиць упродовж протягом 1996-2017 років був керівником ТОВ «Ріелті», одним із засновників якого є Геннадій Гуфман, також він пов’язаний із ним низкою інших компаній.