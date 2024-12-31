Червоним кольором позначені межі внесення змін до детального плану

Біля залізничної колії на вул. Луганській у Львові планують збудувати житловий комплекс із громадським центром, початковою школою і дитсадком, а біля озера на вул. Володимира Великого ліквідують вулицю та облаштують рекреаційну зону. Відповідний проєкт внесення змін до детального плану території в межах вул. Янева, Стрийської, Володимира Великого та залізничної колії (зміна 2) опублікували на сайті Львівської міської ради.

Внесення змін у ДПТ стосуються ділянки площею 5,7 га, де розташовані недобудований ЖК Pictorial та адмінбудівлі видавництва «Вільна Україна». Решта території вільна від нової забудови та прилягає до залізничної колії зі сторони вул. Луганської.

Проєкт внесення змін у детальний план передбачає будівництво нового житлового кварталу на 6-14 поверхів із нежитловими секціями на перших поверхах, адміністративно-офісну будівлю з підземним паркінгом та початкову школу з дитсадком. ЖК буде розрахований на 465 квартир, де зможуть жити близько 1118 мешканців.

Візуалізація майбутнього житлового кварталу

Початкова школа зможе вмістити до 60 дітей, а дитсадок – до 30. Передбачається, що в офісній будівлі зможуть працювати 130 людей, а у вбудованих комерційних секціях – іще близько ста. Для паркування автомобілів облаштують чотири відкриті стоянки на 25 місць та два підземні паркінги на 381 місце.

Крім цього, проєкт внесення змін в детальний план передбачає реорганізацію транспортної інфраструктури – вулицю між озером і проєктованим кварталом ліквідують, а на її місці облаштують рекреаційну зону з пішохідним бульваром.

Проєкт ДПТ до та після внесення змін

Громадське обговорення проєкту внесення змін до детального плану території в межах вул. Янева, Стрийської, Володимира Великого та залізничної колії (зміна 2) відбудеться 7 січня 2025 року в Львівському кіноцентрі на вул. Володимира Великого, 14а. Початок – об 16:00.

Розроблення проєкту внесення змін до ДПТ замовили ТзОВ «Крон груп» і ТзОВ Виробничо-комерційна компанія «Львівський каменеобробний завод “Каменяр”». За даними земельного кадастру, ТзОВ «Крон груп» з 2023 року орендує комунальну ділянку 1,5 га, де і планується нове будівництво.

Компанія зареєстрована у Львові майже 12 років тому як охоронна фірма. Її власниками є львівʼяни Галина Стадник, Богдан Музика, Віталій Медвідь та мешканка Волині Галина Сокотун. Директором компанії вказаний Олександр Сокотун – власник низки будівельних компаній, серед яких ПП «Персеверенс», що будує ЖК на місці бомбосховища на Сихові, та ТзОВ «Ряснянська девелоперська компанія», що отримала дозвіл на будівництво багатофункційного 8-поверхового комплексу в Рясному. За даними NGL.media, Олександр Сокотун є екс-чоловіком колишньої директорки департаменту агропромислового розвитку ЛОДА Наталії Хмиз.

ТзОВ Виробничо-комерційна компанія «Львівський каменеобробний завод “Каменяр”» зареєстроване у 2002 році. Власниками компанії вказані Євгеній та Лілія Зузаки. Компанії належить нерухомість на вул. Стрийській, 108.