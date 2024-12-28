Замість двоповерхового паркінгу погодили будівництво 10-поверхового житлово-громадського центру

Біля львівського аеропорту, замість двоповерхового паркінгу, збудують 10-поверховий житлово-громадський комплекс. Частина паркінгу функціонуватиме як перехоплювальний. Відповідні містобудівні умови та обмеження представили на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради у пʼятницю, 27 грудня.

Йдеться про забудову ділянки на вул. Трускавецькій, 11а площею 0,6 га. У 2020 році виконавчий комітет видав ТОВ «Аметрин» містобудівні умови та обмеження на будівництво дворівневого паркінгу з вбудованими торговими та офісними приміщеннями. Тоді передбачалося, що у підземному паркінгу буде 148 місць, а ще 46 місць були запроектовані на наземній парковці. Також тоді забудовник пообіцяв дозволити мешканцям району за окрему плату залишати на паркінгу свої автомобілі в нічний час, оскільки до забудови на цій ділянці була відкрита парковка.

У 2023 році за зверненням ТОВ «Аметрин» міська рада затвердила детальний план території на розі вул. Кульпарківської та вул. Трускавецької, який передбачав будівництво багатоповерхового комплексу на 8-10 поверхів із квартирами, магазинами, офісами і дворівневим паркінгом. У червні 2024 року управління архітектури ЛМР розглядало видачу МУО на будівництво житлово-громадського комплексу замість паркінгу.

Вдруге проєкт 10-поверхового житлово-громадського комплексу винесли на розгляд виконавчого комітету 27 грудня. Як пояснив керівник управління архітектури та урбаністики Роман Крушельницький, забудовник надав міській раді гарантійний лист, за яким він передасть місту сховище, а також частину паркінгу, який функціонуватиме як перехоплювальний.

ТзОВ «Аметрин» зареєстроване у 2015 році та належить будівельній компанії «Еко-Дім». Її власниками є львів’яни Володимир та Ігор Артемовичі.