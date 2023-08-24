Червоним кольором позначена ділянка ДПТ

На місці автомобільної стоянки на розі вул. Кульпарківської та Трускавецької у Львові збудують житловий комплекс з офісами на 8-10 поверхів. Відповідний детальний план території (ДПТ) погодили депутати Львівської міської ради на засіданні 23 серпня.

Детальний план території на розі вул. Кульпарківської та вул. Трускавецької розробили ще у 2017 році. Згідно з ДПТ, на земельній ділянці площею 0,6 га на вул. Кульпарківській планують збудувати багатоповерховий комлпекс на 8-10 поверхів із квартирами, магазинами, офісами і дворівневим паркінгом. Зараз на цій ділянці розташована наземна стоянка для автомобілів. Також детальний план передбачає резервування площі під туристично-краєзнавчий табір «Княжий».

«На кожному з рівнів фактично буде можливість розмістити близько ста паркомісць. Таким чином ми отримаємо такий собі перехоплюючий паркінг на в’їзді в місто, а в той же час підземний рівень буде безпековим центром з окремим входом та окремим в’їздом. Також ми отримали гарантійний лист про те, що підприємці, які є користувачами цієї земельної ділянки, готові передати в рамках будівництва комплексу приміщення нижчих поверхів у власність територіальної громади, щоб одночасно використовувати її як паркінг і безпековий центр у разі необхідності», – розповів Антон Коломєйцев.

У 2022 році ЛМР уже погоджувала цей детальний план, утім тоді міський голова зупинив цю ухвалу, оскільки вона передбачала зміну цільового призначення ділянки без внесення змін до генплану. Тому 23 серпня депутати вдруге затвердили цей ДПТ.

До міськради за розробкою ДПТ ще у 2015 році звернулось ТзОВ «Аметрин», що належить будівельній компанії «Еко-Дім». Її власником є львівʼянин Володимир Артемович.