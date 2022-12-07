Новий житловий комплекс хочуть звести замість автостоянки

На місці автомобільної стоянки на вул. Кульпарківській у Львові збудують житловий комплекс з офісами на 8-10 поверхів. Відповідний детальний план території (ДПТ) погодили депутати Львівської міської ради на засіданні у вівторок, 6 грудня.

Детальний план території на розі вул. Кульпарківської та вул. Трускавецької розробили ще у 2017 році та провели тоді громадські слухання у 2017 році.

Як вказано у ДПТ, на земельній ділянці площею 0,6 га на вул. Кульпарківській планують збудувати багатоповерховий комлпекс з квартирами, магазинами, офісами і дворівневим підземним паркінгом. На ділянці, де вестиметься будівництво, зараз розташована наземна стоянка для автомобілів. У матеріалах громадських слухань з цього питання вказано, що мешканці району не залишають на цій стоянці свої автомобілі, а «з 200 місць постійно зайняті 60-70».

Так, на цій території планують збудувати 3-секційний будинок. Перша секція матиме 10 поверхів, а ще дві плануються на 8 поверхів. При цьому на перших двох поверхах мають намір облаштувати магазини та офіси. У цьому ЖК також передбачений дворівневий підземний паркінг на 75 автомобілів.

Забудовник також має намір облаштувати територію біля житлового комплексу.

Земельна ділянка, де планується будівництво, раніше розташовувалась у зонах Кс-5 (для підприємств та споруд V класу шкідливості) та ТР-2 (транспортна інфраструктура), де не передбачене будівництво житла. Втім у погодженому детальному плані території зонування ділянки змінили на Г-2 та Тр-2. У зоні Г-2 (торгово-ділові зони) допускається будівництво комплексів з житлом на верхніх поверхах.