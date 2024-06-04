Висота будівель буде варіюватися від 8 до 10 поверхів

Замість дворівневого паркінгу на околиці Львова збудують житлово-громадський комплекс із підземним паркінгом, частину якого передадуть у власність громади. Відповідні містобудівні умови та обмеження представили на засіданні виконавчого комітету Львівської міськради у вівторок, 4 червня.

Йдеться про забудову ділянки на розі вул. Кульпарківської та вул. Трускавецької, 11а площею 0,6 га. У 2020 році виконавчий комітет видав ТОВ «Аметрин» містобудівні умови та обмеження на будівництво дворівневого паркінгу з вбудованими торговими та офісними приміщеннями. Тоді передбачалося, що у підземному паркінгу буде 148 місць, а ще 46 місць були запроектовані на наземній парковці. Також тоді забудовник пообіцяв дозволити мешканцям району за окрему плату залишати на паркінгу свої автомобілі в нічний час, оскільки до забудови на цій ділянці була відкрита парковка.

У 2023 році за зверненням ТОВ «Аметрин» міська рада затвердила детальний план території на розі вул. Кульпарківської та вул. Трускавецької, який передбачав будівництво багатоповерхового комплексу на 8-10 поверхів із квартирами, магазинами, офісами і дворівневим паркінгом.

У 2024 році компанія «Аметрин» звернулась до міськради за новими містобудами на будівництво житлового комплексу з підземним паркінгом. Натомість забудовник просить скасувати МУО 2020 року на паркінг. Як пояснив під час засідання виконкому 4 червня головний архітектор Львова Антон Коломєйцев, на перших двох поверхах розмістять громадські приміщення, а вище – житло.

«У двох поверхах стилобатної частини пропонується розмістити нежитлову функцію, під нею розмістити дворівневий паркінг з великим укриттям, яке би мало важливу функцію для цієї частини Франківського району, і розмістити житло на орієнтовно 100 квартир у наземній частині, починаючи з третього поверху», – розповів Антон Коломєйцев.

Загалом комплекс матиме висоту 8-10 поверхів. Підземний паркінг буде розрахований на вдвічі більшу кількість місць, ніж кількість запланованих квавртир – 214 паркомісць. За словами головного архітектора, другий рівень паркінгу на 100 місць та укриття забудовник передасть у власність громади.

ТзОВ «Аметрин» зареєстроване у 2015 році та належить будівельній компанії «Еко-Дім». Її власниками є львів’янини Володимир та Ігор Артемовичі.