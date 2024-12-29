Детальний план передбачає забудову ділянки на вул. Городницькій, 49а

На території колишньої перо-пухової фабрики у Львові планують збудувати житлово-громадський комплекс. Відповідні зміни до детального плану території в районі вул. Липинського, Промислової, Городницької, Бетховена (зміна 1) опублікували на сайті Львівської міської ради.

Територія внесення змін до ДПТ охоплює 12,5 га колишньої перо-пухової фабрики. У 2021 році депутати Львівської міськради за зверненням ТзОВ «ЛьвівДевФакторі» дозволили внести зміни у відповідний детальний план. Цій компанії належить нерухомість колишньої фабрики.

Детальний план передбачає забудову ділянки площею 0,49 га на вул. Городницькій, 49а. Тут пропонують збудувати багатофункціональний комплекс із наземними та підземними паркінгами. ЖК складатиметься з кількох будинків змінною висотою 5-6 поверхів.

Сучасний стан використання території

Аби реалізувати житлове будівництво, ДПТ пропонує змінити призначення колишніх ділянок фабрики – із земель промисловості на житлової квартирної забудови. Також детальний план передбачає будівництво багаторівневої розвʼязки на перехресті вул. Липинського та промислової та реконструкція з розширенням вул. Липинського.

Громадське обговорення проєкту внесення змін до детального плану території, обмеженої вул. Липинського, Промисловою, Городницькою, Бетховена (зміна 1) відбудеться 9 січня 2025 року у Міському палацу культури імені Гната Хоткевича на вул. Кушевича, 1. Початок – об 16:00.



Одноосібним власником і директором «ЛьвівДевФакторі» є Ярослав Рудюк, який позиціонував себе керівник відділу маркетингу будівельної компанії «Парус Development». Раніше він був керівником ОСББ «Житловий комплекс на Липинського, 28», де розташований ЖК Parus. Рудюк також керував ТзОВ «Хоум Серв», що обслуговує ЖК Parus City на вул. Кульпарківській. На виборах у 2020 балотувався до Львівської міської ради від «Варти», але не пройшов. Також Ярослав Рудюк був помічником депутата ЛМР Валерія Веремчука у попередньому скликанні.