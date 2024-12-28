Будинок розташують на розі вул. Угорської та просп. Червоної Калини

У Львові погодять будівництво 20-поверхового житлового комплексу біля Сихівського моста. Остаточну висоту будинку ще розглядає Державіаслужба. Відповідні містобудівні умови та обмеження представили на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради на засіданні у п’ятницю, 27 грудня.

Йдеться про забудову ділянки на прозі вул. Угорської та просп. Червоної Калини, де зараз розташований ресторан «Золотий Львів». Ділянка площею 0,25 га належить до земель житлової та громадської забудови та з 2022 року перебуває в оренді ТзОВ «Надія», що має у приватній власності нерухомість на цій землі.

Питання про забудову ділянки на вул. Угорській, 26 розглядала містобудівна рада у травні 2023 року. У протоколі засідання йдеться про нове будівництво зі знесенням наявних будівель. Містобудівна рада встановила, що гранична висота будівлі на вул. Угорській, 26 не має перевищувати 65,85 м, а максимально допустимий відсоток забудови ділянки – 40,2%. У червні 2024 року це будівництво вже виносили на розгляд виконавчого комітету, однак тоді містобудівні умови та обмеження так і не затвердили.

Вдруге МУО представили на засіданні 27 грудня. Керівник управління архітектури та урбаністики Роман Крушельницький повідомив, що житлові площі займатимуть 61%, а торговельні заклади – 35%. Решта площі – допоміжні приміщення. Під усім комплексом розмістять двоповерховий підземний паркінг. Крім житла і комерції, в ЖК розмістять дитсадок на 45 місць. Судячи з візуалізацій, висота будівель становитиме 20 поверхів, однак її ще розглядає Державіаслужба, після чого управління архітектури видасть МУО.

Порівняно з попереднім проєктом, архітектори доопрацювали фасади й тепер вони виглядатимуть більш стримано, зазначив Роман Крушельницький. Також забудовник надав гарантійний лист про фінансування об’єктів інфраструктури району.

Замовником містобудівного розрахунку є ТОВ «Надія», що зареєстроване у Львові понад 30 років тому. Фірму, за даними YouControl, заснувала низка українців, але в 2016 році, вже після нападу Росії на Україну, її новим власником став Гурбан Гулієв із Москви. У 2021 році новою власницею стала Марина Іскрицька із Житомира.

Директором ТОВ «Надія» з 2021 року є Ігор Гринда. Він також є директором фірми «Друкарня на Пекарській», а в минулому керував ТОВ «Солар Енерджі Груп» і «Захід-бетон-буд-плюс». Усі три фірми пов’язані зі львівським забудовником Володимиром Феником (будівельний холдинг Globus).