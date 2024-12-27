До Львівської міської ради надійшло повторне звернення від Держспецзв’язку щодо надання містобудівних умов та обмежень на нове будівництво житлового комплексу у Лисиничах

До Львівської міської ради надійшло повторне звернення від Держспецзв’язку щодо зміни надання містобудівних умов та обмежень на нове будівництво житлового комплексу з вбудованими, прибудованими приміщеннями громадського призначення, паркінгами, початковою школою та дошкільним навчальним закладом в селі Лисиничі. На понад 8 га землі планують збудувати масштабний житловий квартал на понад 3 тисячі мешканців, тоді як у селищі немає шкіл, які покриють потреби такої кількості населення. Питання вчергове розглянули під час засідання виконавчого комітету Львівської міської ради у п’ятницю, 27 грудня.

«Питання, а хто буде забезпечувати інфраструктуру, садочки, школи, ми створюємо величезну проблему?», – зазначив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

«Служба Держспецзв’язку в умовах війни хоче забудувати в умовах війни 8 га в селі Лисиничі, хоче забудувати 5 тис. м2 площі. В мене є риторичне запитання до Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, чи в них немає пріоритетнішої роботи в умовах війни і в умовах, коли Росія атакувала всі реєстри нашої держави? Тобто Держспецзв’язок в умовах війни і теперішніх викликів хоче забудувати 8 га і збудувати 5 тис. м2 площі, і збільшити чисельність Лисиничів вдвічі. Я думаю, що Держспецзв’язок мав би дати публічні відповіді на ці питання», – додав Євген Бойко.

Андрій Москаленко підсумував, що питання, озвучені Євгеном Бойком, потребують відповіді і розуміння.

Йдеться про територію загальною площею 8,4 га в районі вул. Винниківської та Володимира Івасюка в Лисиничах, що перебуває у державній власності. У 2013 році уряд видав розпорядження про перелік земельних ділянок для будівництва житла для Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, серед яких була ділянка у селі Лисиничі, що колись належала військовій частині. Зараз тут розташовані контрольно-пропускний пункт, електропідстанція, СТО, адмінбудівля та вбиральня, якими давно не користуються, а сама територія занедбана.

У 2022 році за зверненням Держспецзв’язку Львівська міська рада розробила проєкт внесення змін до детального плану, який передбачав знесення старої нерухомості та забудову ділянки масштабним житловим кварталом на 47 секцій та 1150 квартир. Житлові будинки запроєктували висотою 4 поверхи, а окрему громадську будівлю – на 3 поверхи. План будівництва передбачає закриті пішохідні двори і громадський простір та сквер у центрі кварталу. В південній частині кварталу передбачена дворівнева автостоянка, а в північній частині – спортивна зона. Загалом на території житлового кварталу планували облаштувати 673 паркомісць. Окрім цього, проєкт передбачав будівництво приватного дитячого садка на 150 місць.

Після цього Держспецзв’язку неодноразово зверталося до Львівської міської ради за містобудівними умовами та обмеженнями під це будівництво, а також просило міську раду оголосити архітектурний конкурс на проєкт початкової школи.