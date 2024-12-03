Червоним кольором позначена ділянка, де Держспецзв’язку планує збудувати масштабний житловий квартал

Управління архітектури та урбаністики готує відмову у видачі містобудівних умов та обмежень на забудову колишньої бази Держспецзв’язку в Лисиничах. На понад 8 га землі планують збудувати масштабний житловий квартал на понад 3 тисячі мешканців, тоді як у селищі немає шкіл, які покриють потреби такої кількості населення.

Йдеться про територію загальною площею 8,4 га в районі вул. Винниківської та Володимира Івасюка в Лисиничах, що перебуває у державній власності. У 2013 році уряд видав розпорядження про перелік земельних ділянок для будівництва житла для Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, серед яких була ділянка у селі Лисиничі, що колись належала військовій частині. Зараз тут розташовані контрольно-пропускний пункт, електропідстанція, СТО, адмінбудівля та вбиральня, якими давно не користуються, а сама територія занедбана.

У 2022 році за зверненням Держспецзв’язку Львівська міська рада розробила проєкт внесення змін до детального плану, який передбачав знесення старої нерухомості та забудову ділянки масштабним житловим кварталом на 47 секцій та 1150 квартир. Житлові будинки запроєктували висотою 4 поверхи, а окрему громадську будівлю – на 3 поверхи. План будівництва передбачає закриті пішохідні двори і громадський простір та сквер у центрі кварталу.

План забудови ділянки згідно з проєктом ДПТ

В південній частині кварталу передбачена дворівнева автостоянка, а в північній частині – спортивна зона. Загалом на території житлового кварталу планували облаштувати 673 паркомісць. Окрім цього, проект передбачав будівництво приватного дитячого садка на 150 місць.

Після цього Держспецзв’язку неодноразово зверталося до Львівської міської ради за містобудівними умовами та обмеженнями під це будівництво, а також просило міську раду оголосити архітектурний конкурс на проєкт початкової школи. Вкотре питання будівництва масштабного кварталу в Лисиничах розглядали на засіданні виконавчого комітету ЛМР у вівторок, 3 грудня. За словами головного архітектора Львова Антона Коломєйцева, у ЖК передбачено 1090 квартир, що фактично збільшує населення Лисиничів удвічі та створює проблеми з навчальними закладами для дітей. Крім цього, у проєкті нового кварталу є відхилення в об’ємах.

План забудови ділянки, поданий на МУО

«Це питання для Лисиничів болюче, бо кількість населення суттєво виросте, а в нас як така інфраструктура відсутня. Найголовніше – це є школа. Зараз фактично близько 400 дітей шкільного віку є в населеному пункті і близько ста ходить в ту школу, яка в нас зараз є, бо те приміщення не передбачене для школи», – розповів під час засідання виконавчого комітету 3 грудня голова громади Лисиничів Андрій Шенгофер.

Начальник відділу освіти Сихівського та Личаківського районів Віктор Давнюк повідомив, що чина школа в Лисиничах працює в приміщенні колишнього монастиря й розрахована максимум на 100 дітей. Поряд є школа №29, в якій навчаються майже всі діти з Лисиничів, однак і вона не може повністю закрити потреби села.

«Зважаючи на те, що ми дозволимо забудувати Лисиничі, то ми не будемо мати, куди подіти наших дітей. Тоді треба будувати школу», – додав Віктор Давнюк.

Перший заступник міського голови Андрій Москаленко зауважив, що це питання складне, оскільки залишається відкритою проблема зі школою, проведенням комунікацій, а також дорожньою інфраструктурою.