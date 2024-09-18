Серед іншого, забудовник профінансує ремонт тротуарів і велодоріжок на вул. Тролейбусній

Виконавчий комітет Львівської міськради дозволив ТзОВ «Буд Інвест Ком-1» профінансувати ремонт тротуарів і велодоріжок на частині вул. Тролейбусної, а ТзОВ «Бізнес Естейт» дозволили вхідну групу до парку «Погулянка» зі сторони вул. Жасминової. Обидва забудовники будують поруч житлові комплекси.

Як вказано в проєкті рішення, виконком визначив Франківську районну адміністрацію замовником робіт із влаштування тротуарів, пішохідних та велодоріжок на вул. Тролейбусній, на відрізку від вул. Наукової до вул. Трускавецької. Ці роботи має профінансувати ТзОВ «Буд Інвест Ком-1» і виконати до 1 січня 2025 року.

Компанія «Буд Інвест Ком-1» будує житловий комплекс на місці закинутих будівель Фізико-механічного інституту імені Карпенка НАН України на вул. Науковій, 5. Ггідно з гарантійним листом, ТзОВ «Буд Інвест Ком-1» передасть 5 млн грн на розвиток інфраструктури на вул. Науковій, із яких половину витратять на ремонт тротуарів на вул. Тролейбусній.

За даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Буд Інвест Ком-1» зареєстроване у серпні 2022 року у Львові на вул. Костя Левицького та займається будівництвом. Власниками компанії через АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд “Фемілі”» та АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд “Альянс Інвест”» є мешканка Дніпра Наталія Трухіна та мешканка Сокільників Ірина Дорош. Її чоловік Володимир Дорош – тесть народного депутата Ореста Саламахи. Керівником компанії вказаний колишній депутат Львівської міськради від «Укропу» Любомир Босаневич.

Іншим рішенням 17 вересня виконком дозволив ТзОВ «Бізнес Естейт» профінансувати облаштування простору – вхідної групи до ботанічної пам’ятки природи місцевого значення «Лісопарк Погулянка» на вул. Жасминовій. Виконати роботи мають також до 1 січня 2025 року.

На вул. Зеленій, поблизу парку «Погулянка», ТзОВ «Бізнес Естейт» будує житловий комплекс із офісами та басейном. Раніше на вул. Зеленій, 115-а розташовувались корпуси дослідно-експериментального заводу технологічного обладнання та «ЕКТІавтопром», однак більшість будівель уже знесли.

За даними YouControl, власником ТОВ «Бізнес Естейт» є Орест Андрусяк. Інша його компанія ПП «Соната Сервіс Груп» є замовником будівництва ЖК «Барселона» на вул. Замарстинівській.