Супермаркет Billa у Кошице, з якого закарпатець намагався вкрасти випічку

У Словаччині правоохоронці заарештували 23-річного закарпатця, який намагався вкрасти круасани в магазині місцевого ТЦ. Під час затримання виявилося, що чоловіка розшукують за переправлення чоловіків через кордон, повідомила 19 лютого регіональна словацька газета korzar.sme.

За даними видання, на початку лютого поліція затримала 23-річного мешканця села Білки Хустського району на Закарпатті Михайла Б. за спробу крадіжки круасанів. Інцидент стався у магазині Billa в торговому центрі Aupark, що в Кошице.

Правоохоронці виявили, що закарпатець є в базі осіб, які перебувають у міжнародному розшуку. Його розшукували за організацію незаконного перетину кордону для групи чоловіків.

За даними слідства, ще до повномасштабного вторгнення, у січні 2022 року він домовився зі своїм знайомим вивезти трьох чоловіків за межі України. З Білок він підвіз їх до села Дийда на кордоні з Угорщиною та дав їм інструкції, як обійти прикордонний контроль. Після успішного переправлення чоловіків Михайло Б. мав отримати 2000 євро.

Якби закарпатець не був в розшуку, крадіжку круасанів розглядали б в межах провадження про проступок, і його звільнили б з попередженням. Втім, через «червоне повідомлення» Інтерполу його заарештували. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.