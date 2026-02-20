ДТП сталася в селі Красник Верховинської громади

Увечері 19 лютого в селі Красник Верховинської громади водій ВАЗ не впорався з керуванням і перекинув автомобіль. Дитину, яка сиділа на руках у матері, доставили в реанімацію.

Як розповіли у поліції Івано-Франківської області у п’ятницю, 20 лютого, за кермом автомобіля був 62-річний мешканець Верховинського району.

«Рухаючись до спуску ґрунтовою дорогою, водій не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини і, наїхавши на пагорб, перекинув автомобіль. Внаслідок аварії травми отримав семимісячний хлопчик. Дитина перебувала на задньому сидінні на руках у матері», – зазначили правоохоронці.

Немовля госпіталізували до обласної дитячої лікарні. Водій за кермом був тверезий.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що заподіяло тяжке тілесне ушкодження потерпілому). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років або без такого.