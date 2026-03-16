Антимонопольний комітет України розпочав справу щодо можливих антиконкурентних дій під час аукціону з продажу спецдозволу на видобуток бурштину. Йдеться про торги Державної служби геології та надр України, які відбулися у квітні 2022 року. Про це повідомили «Надра інфо» в понеділок, 16 березня.

У Північному міжобласному територіальному відділенні АМКУ зазначили, що перевіряють дії компаній ТОВ «Аллвента» та ТОВ «Хупо Се Трейд». У комітеті припускають, що їхні дії могли вплинути на результати аукціону.

Йдеться про продаж спеціального дозволу на бурштиновмісну ділянку «Федорівська 5» у Сарненському районі Рівненської області. Стартова ціна лота становила 335,6 тис. грн. У торгах брали участь чотири компанії.

Переможцем стало ТОВ «Амберлайт», яке запропонувало близько 347,6 тис. грн. Другою була компанія ТОВ «Хупо Се Трейд» зі ставкою 346,6 тис. грн. Також участь в аукціоні брали ТОВ «Кенлікс Продакт» і ТОВ «Корсо Промо».

У червні 2022 року ТОВ «Амберлайт» отримало спецдозвіл на цю ділянку. Під час торгів компанію контролював Володимир Руденко, а після отримання дозволу бенефіціар змінився. Нині, за даними YouControl, компанія належить Роману Руденку.

Під час аукціону ТОВ «Хупо Се Трейд» контролював Сергій Антонов. Пізніше половину компанії отримав Максим Питель, а у липні 2025 року її власником став громадянин Таджикистану Дилмурод Хакімзода. Тоді ж компанія змінила назву на ТОВ «Аллвента».

Раніше АМКУ вже досліджував інші аукціони, у яких брали участь компанії ТОВ «Хупо Се Трейд» та ТОВ «Амберлайт». Також у 2025 році ТОВ «Хупо Се Трейд» передало два спецдозволи компанії ТОВ «Амбербур», власником якої є Роман Руденко.